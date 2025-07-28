Эксперты предрекли рост стоимости перевозки нефтепродуктов из России

ЦЦИ: рост стоимости перевозки нефтепродуктов из РФ ожидается к началу 2026 года

Рынок нефтепродуктов сохранил стабильность после 18-го пакета санкций ЕС против России. Об этом свидетельствуют данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ), согласно которым ставки фрахта на перевозку дизельного топлива не показали резких колебаний, передает «Коммерсантъ».

Тарифы из Черного моря в Средиземное снизились на 6,7% за неделю. Экспорт санкционного российского дизеля вырос на 35%. Под ограничения попали 64 танкера, включая 10 греческих судов.

Аналитики ЦЦИ ожидают, что влияние санкций проявится в первом квартале 2026 года, когда вступит запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти за рубежом. Глава TotalEnergies Патрик Пуянне предупредил о риске роста цен на дизель в Европе из-за необходимости переориентации поставок.

Новые ограничения затронут судовладельцев Греции и Мальты, а также компании, фрахтующие танкеры для перевозок. Исключения сделаны для операторов из Норвегии, Великобритании, США и Канады.

До этого Reuters писал, что поступления в российский бюджет от экспорта нефти и газа в июле 2025 года могут сократиться на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — до 680 млрд рублей.

Ранее датских миллиардеров заподозрили в «службе» Путину.