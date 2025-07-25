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Набиуллина прокомментировала сообщения о готовности банков просить господдержку

Набиуллина назвала слухами сообщения о том, что банкам будет нужна господдержка
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Пресс-служба Банка России

Сообщения о том, что российские банки якобы планируют обратиться за господдержкой, являются необоснованными слухами. Об этом заявила глава Банка Россия Эльвира Набиуллина, пишет ТАСС.

«Это слухи, которые ни на чем не основаны, ничем не обоснованы, мне кажется, что просто кто-то нарочно нагнетает ситуацию», — сказала Набиуллина на пресс-конференции.

По ее словам, российские финансовые организации «зарабатывают» и имеют необходимые запасы капитала, которые позволяют им чувствовать себя уверенно.

17 июля Bloomberg писал, что несколько российских банков обсуждают рекапитализацию на фоне того, что реальное качество их кредитных портфелей значительно хуже, чем отображается в официальных данных. По словам источников издания, помощь может потребоваться в течение года.

В материале отмечается, что регулятор посоветовал кредиторам сосредоточиться на реструктуризации кредитов вместо того, чтобы «‎признавать весь масштаб проблемных кредитов».

В начале июля Набиуллина заявила о небольшом увеличении доли проблемных активов в банковском секторе, подчеркнув при этом достаточность капитала для покрытия возможных потерь.

Ранее Набиуллина предупредила о наступлении неспокойных времен.

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