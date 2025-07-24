Компания Roche приостановила поставки средства от болезни Дюшенна

Швейцарская фармкомпания Roche временно приостановила поставки генотерапевтического препарата для лечения миодистрофии Дюшенна «Элевидис» за пределы США. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна — тяжелое наследственное генетическое заболевание, проявляющее в основном у мальчиков. К 8-10 годам пациенты перестают ходить, к 15 годам у них развиваются всевозможные тяжелые осложнения.

«Приостановка распространяется на новые заказы в странах за пределами США, где одобрение лекарств основывается на решениях Управления по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами (FDA), и распространяется на всех пациентов с мышечной дистрофией Дюшенна», — говорится в сообщении издания.

Как пишет Bloomberg, о приостановке поставок в США объявила компания-производитель Sarepta Therapeutics после того, как два подростка умерли от острой печеночной недостаточности после приёеа препарата.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) попросило компанию Sarepta приостановить поставки препарата «Элевидис» после сообщений о летальных случая в ходе клинических испытаний «другого препарата с аналогичным механизмом действия», пишет агентство.

Компания Roche реализует «Элевидис» за пределами США: препарат в настоящее время одобрен в ОАЭ, Катара и Кувейта. В Европе он все еще находится на рассмотрении регулирующих органов.

До этого главный внештатный детский невролог Московской области Олег Лапочкин заявил, что в терапии сложно поддающейся лечению болезни Дюшенна в последние годы произошел прорыв, два из трех видов новых препаратов уже доступны в России.

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