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Компания Roche приостановила поставки средства от болезни Дюшенна

Компания Roche остановила экспорт средств от миодистрофии за пределы США
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Швейцарская фармкомпания Roche временно приостановила поставки генотерапевтического препарата для лечения миодистрофии Дюшенна «Элевидис» за пределы США. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна — тяжелое наследственное генетическое заболевание, проявляющее в основном у мальчиков. К 8-10 годам пациенты перестают ходить, к 15 годам у них развиваются всевозможные тяжелые осложнения.

«Приостановка распространяется на новые заказы в странах за пределами США, где одобрение лекарств основывается на решениях Управления по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами (FDA), и распространяется на всех пациентов с мышечной дистрофией Дюшенна», — говорится в сообщении издания.

Как пишет Bloomberg, о приостановке поставок в США объявила компания-производитель Sarepta Therapeutics после того, как два подростка умерли от острой печеночной недостаточности после приёеа препарата.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) попросило компанию Sarepta приостановить поставки препарата «Элевидис» после сообщений о летальных случая в ходе клинических испытаний «другого препарата с аналогичным механизмом действия», пишет агентство.

Компания Roche реализует «Элевидис» за пределами США: препарат в настоящее время одобрен в ОАЭ, Катара и Кувейта. В Европе он все еще находится на рассмотрении регулирующих органов.

До этого главный внештатный детский невролог Московской области Олег Лапочкин заявил, что в терапии сложно поддающейся лечению болезни Дюшенна в последние годы произошел прорыв, два из трех видов новых препаратов уже доступны в России.

Ранее российские ученые выяснили, как можно восстановить клетки сердца у больных диабетом.

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