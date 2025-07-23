Стало известно, сколько денег вложили в особые экономические зоны России

Решетников: в особые экономические зоны России вложили 2,7 трлн рублей за 20 лет

Вложения в российские особые экономические зоны (ОЭЗ) России за 20 лет составили 2,7 трлн рублей. Такие данные озвучил министр экономического развития Максим Решетников на совещании с президентом Владимиром Путиным 23 июля. Слова министра «Газете.Ru» передали в пресс-службе Минэкономразвития.

Решетников подчеркнул, что за два десятилетия механизм ОЭЗ превратился в полноценный инструмент поддержки регионов и бизнеса.

По словам министра, сейчас в стране действует 59 ОЭЗ, где работают более 1,3 тыс. резидентов. Совокупно они создали свыше 110 тыс. рабочих мест. Форматы зон охватывают широкий спектр отраслей — от высокотехнологичной промышленности и логистики до туризма.

Решетников подчеркнул, что в рамках ОЭЗ развиваются производства, критически важные для импортозамещения и технологического суверенитета. Он отметил рост темпов за последние пять лет: с 2020 года создано 34 новых зоны — больше половины от общего числа. За тот же период число новых резидентов достигло рекордных 561 компаний.

Среди последних проектов — выпуск прицепной техники в Татарстане, производство медицинской мебели в Тульской области, кормов для домашних животных в Липецкой и фильтров в Новгородской областях.

Министр отдельно отметил влияние зон на региональную экономику: они способствуют диверсификации и повышают уровень занятости. Зарплаты на предприятиях-резидентах, по оценкам Минэкономразвития, на 30–50% выше средних по регионам.

В 2025 году в России появилось еще шесть ОЭЗ, а пять были расширены. Среди новых проектов — туристическая зона в Кузбассе, машиностроительный кластер в Челябинской области и промышленно-логистический хаб в Новосибирской. В планах — запуск турзоны в Минеральных Водах.

Глава министерства также заявил, что государственные инвестиции в инфраструктуру зон и налоговые льготы уже начали окупаться: совокупный бюджетный эффект от работы ОЭЗ превысил 122 млрд рублей.

Среди новых приоритетов — упрощение процедур для инвесторов, расширение инфраструктурной поддержки, развитие туристических форматов и привлечение иностранных компаний. Сейчас в российских ОЭЗ работают более 100 зарубежных инвесторов из 34 стран.

«Институт Особых экономических зон, созданный по поручению президента, состоялся. Это результат слаженной работы регионов, постоянной корректировки законодательства и вашей поддержки», — резюмировал министр.

Ранее особую экономическую зону «Оренбуржье» запланировали расширить.