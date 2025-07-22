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В Ростовской области назвали сумму ущерба аграриев из-за аномальной погоды

Слюсарь: ущерб аграриев Ростовской области из-за погоды составил 7,8 млрд рублей
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Ущерб аграриев Ростовской области, которые из-за весенних заморозков и летней засухи потеряли часть посевов, составил 7,8 млрд рублей. Об этом ТАСС заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

Он отметил, что природа в этом году не жалела Ростовскую область: заморозки сменились засухой, а сейчас начались пожары. Слюсарь подчеркнул, что такого трудного года в регионе уже давно не было.

Врио губернатора уточнил, что из-за аномальной погоды в области сейчас пострадало около 1 млн гектаров сельскохозяйственных угодий, 180 тысяч гектаров из них — безвозвратно.

14 июля сообщалось, что сотрудники экстренных служб локализовали возгорание на территории Мартыновского лесничества в Ростовской области. Огонь распространился на площади 67,5 гектара. При этом площадь низового пожара составила 51,5 гектара, а верхового — 16 гектаров.

Ранее режим ЧС ввели в 10 районах Ростовской области из-за засухи.

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