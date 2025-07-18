Особую экономическую зону «Оренбуржье» планируется расширить

Для развития особой экономической зоны «Оренбуржье» будет выделено еще 380 гектаров, также запланирован объем инвестиций до 50 млрд рублей. Об этом сообщил в рамках визита на ОЭЗ врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев.

Глава региона добавил, что на новых предприятиях-резидентах ОЭЗ будут работать 16 тыс. человек. По его мнению, развитие особой экономической зоны способствует повышению уровня жизни людей.

В свою очередь, Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев подчеркнул, что ОЭЗ «Оренбуржье» динамично развивается, растет объем инвестиций. По его мнению, такие экономические режимы демонстрируют эффективность.

«Это новые рабочие места, наш технологический суверенитет, совершенно иные подходы в решении многих вопросов. Уверены, что на этой площадке появится еще большее количество резидентов», — считает Владимир Якушев.

Кроме того, он посетил молочный комбинат в Оренбуржье и вручил его сотрудникам партбилеты политической партии «Единая Россия».

ОЭЗ «Оренбуржье», как отметили в «Единой России», входит в число самых динамично развивающихся в стране особых экономических зон. Согласно планам, сообщили в партии, в ближайшие три года на территории ОЭЗ откроются еще 12 заводов, пять логистических центров и один дата-центр. Три компании получат статус резидентов и начнут строительство предприятий уже в этом году.