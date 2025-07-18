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Минэкономразвития РФ сохранило текущий прогноз по уровню инфляции

МЭР России сохраняет текущий прогноз по уровню инфляции на 2025 год в 7,6%
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Ren Pengfei/XinHua/Global Look Press

Минэкономразвития (МЭР) России сохраняет свой текущий прогноз по уровню инфляции в стране в 2025 году в 7,6%, однако допускается корректировка и снижение ниже 7%. Об этом сообщила пресс-служба правительства по итогам совещания по текущей ситуации в экономике, проведенного вице-премьером Александром Новаком.

Сообщается, что курс рубля продолжает укрепляться, а инфляция — снижаться. По данным ведомства, в мае текущего года она составила 9,9%, после чего сократилась в первый месяц лета до 9,4%. По состоянию на 14 июля показатель равняется 9,34%.

«Минэкономразвития сохраняет прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7,6%, но возможна корректировка этого показателя до уровня ниже 7% при сохранении текущей динамики», — говорится в сообщении.

До этого глава Сбербанка Герман Греф на полях Петербургского международного экономического форума охарактеризовал текущую ситуацию в российской экономике как «идеальный шторм».

По его словам, на внутреннем рынке сейчас наблюдается сразу несколько серьезных проблем. В частности, высокие реальные процентные ставки мешают бизнесу инвестировать, что может замедлить экономический рост. Кроме того, Греф отметил, что курс рубля находится далеко от равновесного значения — по его мнению, сбалансированный курс должен составлять более 100 рублей за доллар, тогда как сейчас он держится на уровне 78–79 рублей.

Ранее в Госдуме спрогнозировали, как повлияют новые санкции на ключевую ставку.

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