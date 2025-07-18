Никитин: завершен первый этап строительства ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде завершили первый этап строительства ИТ-кампуса. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

В данный момент завершены работы по строительству 18 общежитий, в которых будут проживать 1359 студентов.

«Этой осенью сюда заселятся студенты сетевых ИТ-программ университета «Неймарк», а также других нижегородских вузов», — сказал Никитин.

В новом комплексе также будут проживать участники Слета Всемирного фестиваля молодежи, он пройдет в Нижнем Новгороде с 17 по 21 сентября.

Недавно в Европейском медицинском центре (EMC) открыли специализированную ядерную аптеку, в которой будут изготавливать индивидуальные радиофармпрепараты от рака. Данная аптека является высокотехнологичной площадкой, где радиофармпрепараты изготавливаются строго под конкретного пациента — с учетом генетики опухоли, молекулярных маркеров и клинического прогноза.

Ранее в Центре Гамалеи открыли цех для создания мРНК-вакцины против рака.