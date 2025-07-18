На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Нижнем Новгороде завершили первый этап строительства ИТ-кампуса

Никитин: завершен первый этап строительства ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде
true
true
true
close
Правительство Нижегородской области

В Нижнем Новгороде завершили первый этап строительства ИТ-кампуса. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

В данный момент завершены работы по строительству 18 общежитий, в которых будут проживать 1359 студентов.

«Этой осенью сюда заселятся студенты сетевых ИТ-программ университета «Неймарк», а также других нижегородских вузов», — сказал Никитин.

В новом комплексе также будут проживать участники Слета Всемирного фестиваля молодежи, он пройдет в Нижнем Новгороде с 17 по 21 сентября.

Недавно в Европейском медицинском центре (EMC) открыли специализированную ядерную аптеку, в которой будут изготавливать индивидуальные радиофармпрепараты от рака. Данная аптека является высокотехнологичной площадкой, где радиофармпрепараты изготавливаются строго под конкретного пациента — с учетом генетики опухоли, молекулярных маркеров и клинического прогноза.

Ранее в Центре Гамалеи открыли цех для создания мРНК-вакцины против рака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами