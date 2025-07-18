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Евросоюз полностью запретит транзакции из России

МИД Эстонии: в рамках 18-го пакета санкций ЕС запретит все транзакции с РФ
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Сергей Степанов (признан в РФ иностранным агентом)/РИА Новости

В рамках 18-го пакета санкций Евросоюз полностью запретит все транзакции с российскими банками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МИД Эстонии.

«Прежняя мера по отключению российских банков от SWIFT была заменена полным запретом на транзакции, а в санкционный список было добавлено еще больше российских банков», — сообщили в ведомстве.

Также в эстонском МИД анонсировали ввод запрета на импорт странами Евросоюза нефтепродуктов, произведенных из российской нефти.

Накануне ЕС согласовал 18-й санкционный пакет. В него вошли ограничения против российских судов, перевозящих нефть, меры в отношении ряда банков, расширение черного списка физических и юридических лиц, а также запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Евросоюз начал разработку 19-го пакета санкций в отношении России.

Ранее ЕС ввел санкции против платежной системы A7.

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