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Стало известно о масштабной кибератаке на сеть «Винлаб»

Novabev Group сообщила о масштабной кибератаке на «Винлаб» с требованием выкупа
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Max Acronym/Shutterstock/FOTODOM

Компания Novabev Group сообщила о «беспрецедентной кибератаке» хакеров на сеть алкомаркетов «Винлаб». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Отмечается, что атака была масштабной и скоординированной. В итоге была временно нарушена работоспособность части IT-инфраструктуры, что отразилось на доступности некоторых сервисов и инструментов. В Novabev Group подчеркнули, что после этого хакеры связались с компанией, потребовав выкуп.

«Компания придерживается принципиальной позиции неприятия любых форм взаимодействия с киберпреступниками и отказывается от выполнения их требований», — заключили в Novabev Group.

В компании заверили, что постараются решить проблему в кратчайшие сроки и подчеркнули, что персональная информация клиентов не пострадала.

До этого сообщалось, что проукраинские хакеры используют подставные личные данные и украденные банковские карты для аренды серверов на территории России с целью проведения DDoS-атак на российские же компании.

Подробнее о том, как Украина проводит кибератаки на Россию внутри страны – в материале «Газеты.Ru».

Ранее российские хакеры взломали главную программу ВСУ.

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