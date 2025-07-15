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Мальта может поддержать 18-й пакет санкций ЕС против РФ

Politico: Мальта может поддержать 18-й пакет санкций против России
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Depositphotos

Мальта может поменять свою позицию относительно 18-го пакета санкций Евросоюза (ЕС) против России и поддержит его. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Накануне сообщалось, что Мальта мешает ЕС одобрить новый пакет санкций в отношении РФ. По данным Politico, на заседании Комитета постоянных представителей Евросоюза представители островного государства выдвинули возражения против предложения установить потолок цен на российские энергоносители в размере 15% от рыночной стоимости.

По данным издания, такое решение было принято, поскольку представитель Мальты «не смог связаться» с лидером страны для обсуждения данного вопроса и «получения одобрения».

«Теперь есть надежда, что Мальта подчинится и мы сможем заключить соглашение во вторник», — сказал собеседник.

Кроме того, 5 июля Словакия заблокировала новый пакет санкций ЕС против России. По мнению премьер-министра Словакии Роберта Фицо, новый план Евросоюза может негативно повлиять на экономику страны.

9 июля Словакия снова заблокировала принятие Евросоюзом 18-го пакета санкций против РФ.

Ранее суд Евросоюза признал незаконной схему выдачи золотых паспортов на Мальте.

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