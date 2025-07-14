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В России оценили существенность просрочки по кредитам в 1,5 трлн рублей для банков

Специалист Шикин назвал несущественной просрочку по кредитам в 1,5 трлн рублей
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Shutterstock/KieferPix

Просрочка по кредитам в 1,5 трлн рублей, с которой столкнулись российские банки, не является очень существенной. Об этом НСН заявил заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Владимир Шикин.

Он пояснил, что общий портфель оценивается в 37 трлн рублей, при этом организации одобряют менее 20% кредитов. По его словам, доля просрочек выросла именно на фоне сокращения выдачи займов.

«Высокие ставки отпугивают граждан от кредитов, они переходят к сберегательной модели потребления. Банки в этой ситуации ужесточают подход к оценке риска, это видно по снижению доли одобренных заявок. Это показатель падает уже на протяжении года», — рассказал Шикин.

Эксперт добавил, что россияне, показатели долговой нагрузки которых превышают 50%, практически не смогут получить кредит.

14 июля данные Центробанка показали, что объем просрочек россиян по потребительским кредитам достиг рекордного за шесть лет объема в 1,5 трлн рублей. За год — с мая 2024 года по май 2025 года — объем проблемных кредитов российских банков вырос на 400 млрд рублей и составил 5,7% от розничного портфеля.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты онлайн.

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