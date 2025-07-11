В России представили улучшенную версию цифровой экосистемы корпоративного управления

Сбер и СберТех представили на XIX форуме Национального объединения корпоративных секретарей (НОКС) усовершенствованную версию цифровой платформы «Сенат», предназначенной для корпоративного управления. В систему внедрены новые функции, позволяющие автоматизировать работу коллегиальных органов управления бизнеса, а также повысить прозрачность и эффективность процессов, уточнили в Сбере.

В банке добавили, что в обновленном решении компаниям предоставляется возможность настройки интерфейсов и шаблонов документов под свои потребности, а также массовой подписи электронных документов. Система адаптируется под разные отрасли экономики и учитывает актуальные требования законодательства в сфере корпоративного управления.

Для минимизации юридических рисков платформа выполняет проверку документов на соответствие принятым шаблонам. Также она в автоматическом режиме создает базу знаний и словарь терминов и сокращений.

Кроме того, в новой версии экосистемы предусмотрены интеллектуальные функции, которые экономят время руководителей. В частности, выполнена глубокая интеграция с нейросетевой моделью Сбера GigaChat. ИИ помогает анализировать данные, ускоряет поиск по внутренним нормативным документам, делает выжимки из отчетов, преобразует аудио в текстовую стенограмму и дает рекомендации по решениям.

«Это важный шаг вперед в цифровизации и автономизации процессов управления. Наша цель — чтобы компании тратили меньше времени на рутину и больше — на стратегию, создавая технологические решения и автономные процессы в управлении», — сообщил вице-президент Сбербанка Армен Мелконян.

Он добавил, что система уже используется крупными отечественными компаниями. Решение применяется для организации работы совета директоров и исполнительных органов.