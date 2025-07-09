В России финансовым организациям дали рекомендации по работе с ИИ

Центральный банк РФ дал рекомендации финансовым организациям по работе с искусственным интеллектом (ИИ), выпустил кодекс этики его применения. Об этом рассказала пресс-служба регулятора в Telegram-канале.

В Кодексе этики в сфере разработки и применения искусственного интеллекта на финансовом рынке заложены такие принципы, как человекоцентричность, справедливость, прозрачность, безопасность и ответственное управление рисками.

«Кодекс носит рекомендательный характер и призван повысить доверие людей и компаний к новой технологии. Например, клиентов следует информировать, когда они взаимодействуют с ИИ, и предоставлять возможность отказаться от такого взаимодействия», — объяснили в Банке России.

Кроме того, ЦБ предлагает организациям регулярно проверять качество искусственного интеллекта, обращать внимание на соблюдение конфиденциальности персональных данных и организовать управление рисками ИИ.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что технологические компании должны внедрять в производственные процессы современные разработки, в том числе искусственный интеллект.

9 июня вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко сообщил о принятии правительством России решения о создании Центра развития искусственного интеллекта для систематизации внедрения технологии в стране. Он будет заниматься отбором и распространением типовых решений, координировать работу госорганов, регионов и бизнеса, а также предоставлять экспертную, методологическую поддержку и налаживать международное сотрудничество.

Ранее в российском городе впервые на госслужбу приняли ИИ.