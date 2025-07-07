«Русал» запустил производство алюминиевых контейнеров в Подмосковье

«Русал» запустил в Дмитрове Московской области производственную линию по выпуску алюминиевых пищевых контейнеров. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Предприятие запустил ««Русал»- Саянская фольга», которому принадлежат бренды Sayana, «Саянская фольга» и «Саяночка». Мощность новой линии составляет 1200 тонн переработки фольги в год. В настоящее время предприятие выпускает контейнеры 10 видов, но их ассортимент будет расширен.

По словам директора блока «Фольга» «Русала» Алексея Агафонова, за последние два года потребление алюминиевых пищевых контейнеров в России выросло на 40%.

«Спрос – как в сегменте horeca, так и в сегменте B2C – имеет хороший потенциал дальнейшего роста, который частично сдерживается дефицитом качественного предложения», — отметил он.

Агафонов подчеркнул, что наличие производства в периметре «Русала» гарантирует высокое качество и оптимальную себестоимость продукции на всех этапах производственной цепочки: от первичного алюминия до проката фольги и выпуска самих контейнеров.

В компании добавили, что расположение предприятия в европейской части России обеспечивает близость к крупным городам и большинству потенциальных потребителей. Отмечается, что часть продукции будет поставляться в федеральные розничные сети, что поможет увеличить популярность алюминиевых контейнеров среди домохозяйств.

Также в «Русале» отметили экологические преимущества алюминия. Материал на 100% подлежит переработке и благодаря своим барьерным свойствам не взаимодействует с пищей. Это делает его идеальным выбором для разогревания и доставки готовых блюд.