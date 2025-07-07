«Деньги — не главное»: экономист назвал главную проблему рынка труда РФ

Главной проблемой российского рынка труда является отсутствие идеи, способной объединить талантливых людей. Такое мнение высказал руководитель «Мастерской новых медиа», кандидат экономических наук Михаил Канавцев, рассуждая о факторах привлечения кадров в регионы. По его словам, которые цитирует ЕАН, деньги — лишь один из видов мотивации сотрудников в субъектах страны.

«Во многом привлечение молодежи определяют инфраструктура, которая есть в регионе, и уровень жизни. Как только человек рождает талант, этот талант пылесосит другой субъект. Это такая сложная ловушка», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что нематериальная мотивация сильнее всего, однако ей уделяется недостаточное количество времени и сил.

В конце июня профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин спрогнозировал снижение уровня молодежной безработицы в России с 7,5 до 5-6% по итогам 2025 года.

До этого президент РФ Владимир Путин сообщил, что уровень молодежной безработицы в стране снизился до 7,5%. Это примерно в полтора-два раза ниже, чем в европейских странах.

Ранее во ВЦИОМ заявили о неизбежном росте заработной платы в России.