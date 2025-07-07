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«Деньги — не главное»: экономист назвал главную проблему рынка труда РФ

Экономист Канавцев: российскому рынку труда не хватает общей идеи
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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Главной проблемой российского рынка труда является отсутствие идеи, способной объединить талантливых людей. Такое мнение высказал руководитель «Мастерской новых медиа», кандидат экономических наук Михаил Канавцев, рассуждая о факторах привлечения кадров в регионы. По его словам, которые цитирует ЕАН, деньги — лишь один из видов мотивации сотрудников в субъектах страны.

«Во многом привлечение молодежи определяют инфраструктура, которая есть в регионе, и уровень жизни. Как только человек рождает талант, этот талант пылесосит другой субъект. Это такая сложная ловушка», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что нематериальная мотивация сильнее всего, однако ей уделяется недостаточное количество времени и сил.

В конце июня профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин спрогнозировал снижение уровня молодежной безработицы в России с 7,5 до 5-6% по итогам 2025 года.

До этого президент РФ Владимир Путин сообщил, что уровень молодежной безработицы в стране снизился до 7,5%. Это примерно в полтора-два раза ниже, чем в европейских странах.

Ранее во ВЦИОМ заявили о неизбежном росте заработной платы в России.

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