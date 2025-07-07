«Роснефть» и ТИЦ Воронежа запустили маршрут «Пещерные храмы»

«Роснефть» совместно с Туристско-информационным центром (ТИЦ) Воронежа представила новый автомобильный маршрут «Пещерные храмы», сообщает пресс-служба компании.

Маршрут начинается в Воронеже и заканчивается в Белогорье. Его протяженность составляет 286 км в одну сторону. В компании уточнили, что путешественники смогут использовать инфраструктуру придорожных сервисов «Роснефти», где можно заправить автомобиль, отдохнуть и перекусить.

«В Воронежской области находятся несколько пещерных храмов: это вырубленные в мягких меловых скалах ходы, исторически использовавшиеся как культовые сооружения – подземные церкви и монастыри. Следуя по новому маршруту по трассе М4 «Дон» из Воронежа на юг, путешественники могут посетить все три пещерных храмовых комплекса – в Лискинском и Подгоренском районах», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что на территории музея-заповедника «Дивногорье» путешественникам доступны два храма. Так, непосредственно на территории заповедника находится храм иконы Божией Матери Сицилийской в Больших Дивах. В Свою очередь, храм в честь праздника Рождества Иоанна Предтечи расположен в Малых Дивах.

В селе Костомарово Подгоренского района находится Храм Спаса Нерукотворного, включающий в себя лабиринт пещерных коридоров, древний престол и чтимую верующими икону Божьей Матери «Благодатное Небо».

Еще одной достопримечательностью маршрута стал Воскресенский Белогорский мужской монастырь в Белогорье. Его пещеры протяженностью более 2 км считаются самыми длинными искусственно проложенными ходами в горах.

Отмечается, что маршрут стал частью сотрудничества «Роснефти» и Воронежской области, закрепленного меморандумом о развитии внутреннего туризма, подписанным на ПМЭФ в 2024 году. Ранее компания и регион презентовали четыре автомобильных маршрута, охватывающих популярные туристические места Воронежа и области в направлениях: Север, Юг, Запад, Восток.