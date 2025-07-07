На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Роснефть» и ТИЦ Воронежа запустили маршрут «Пещерные храмы»

«Роснефть» представила новый туристический маршрут в Воронежской области
true
true
true
close
Андрей Варенков/РИА «Новости»

«Роснефть» совместно с Туристско-информационным центром (ТИЦ) Воронежа представила новый автомобильный маршрут «Пещерные храмы», сообщает пресс-служба компании.

Маршрут начинается в Воронеже и заканчивается в Белогорье. Его протяженность составляет 286 км в одну сторону. В компании уточнили, что путешественники смогут использовать инфраструктуру придорожных сервисов «Роснефти», где можно заправить автомобиль, отдохнуть и перекусить.

«В Воронежской области находятся несколько пещерных храмов: это вырубленные в мягких меловых скалах ходы, исторически использовавшиеся как культовые сооружения – подземные церкви и монастыри. Следуя по новому маршруту по трассе М4 «Дон» из Воронежа на юг, путешественники могут посетить все три пещерных храмовых комплекса – в Лискинском и Подгоренском районах», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что на территории музея-заповедника «Дивногорье» путешественникам доступны два храма. Так, непосредственно на территории заповедника находится храм иконы Божией Матери Сицилийской в Больших Дивах. В Свою очередь, храм в честь праздника Рождества Иоанна Предтечи расположен в Малых Дивах.

В селе Костомарово Подгоренского района находится Храм Спаса Нерукотворного, включающий в себя лабиринт пещерных коридоров, древний престол и чтимую верующими икону Божьей Матери «Благодатное Небо».

Еще одной достопримечательностью маршрута стал Воскресенский Белогорский мужской монастырь в Белогорье. Его пещеры протяженностью более 2 км считаются самыми длинными искусственно проложенными ходами в горах.

Отмечается, что маршрут стал частью сотрудничества «Роснефти» и Воронежской области, закрепленного меморандумом о развитии внутреннего туризма, подписанным на ПМЭФ в 2024 году. Ранее компания и регион презентовали четыре автомобильных маршрута, охватывающих популярные туристические места Воронежа и области в направлениях: Север, Юг, Запад, Восток.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами