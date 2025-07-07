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В Минобрнауки рассказали, как выросла стоимость обучения в российских вузах

Минобрнауки: стоимость обучения в вузах в 2025 году выросла на 12%
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Стоимость обучения в вузах России в этом году, по предварительным данным, увеличилась на 12%. Об этом ТАСС рассказали в министерстве науки и высшего образования

По информации ведомства, средняя стоимость обучения за год возросла 12%, в Москве рост составил 15,7%, в Санкт-Петербурге --11,1%, в остальных регионах России — 11,3%.

В министерстве также подчеркнули, что в текущем году уровень годовой платы за обучение по программам бакалавриата по стране не превышает 2,4 среднемесячных региональных зарплат.

В Минобрнауки указали, что в России достигнут высокий уровень доступности высшего образования. Так, в 2025 году количество бюджетных мест по сравнению с 2020 годом увеличилось более чем на 77 тысяч.

3 июля в Минобрнауки объяснили повышение цен на обучение в вузах повышением спроса. Там отметили, что вузы могут сами устанавливать стоимость обучения, но в ведомстве контролируют ситуацию.

В Госдуме предложили перевести на бюджет ставших отцами студентов.

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