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Матвиенко спрогнозировала снижение ключевой ставки в РФ

Матвиенко заявила, что появились условия для снижения ключевой ставки
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РИА Новости

Условия для снижения ключевой ставки созрели. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время пленарного заседания, передает ТАСС.

«Вот я предчувствую, что скоро начнут еще больше снижать ключевую ставку. Мы все об этом мечтаем, но мне кажется, что, без шуток, созрели условия для того, чтобы ключевая ставка снижалась», — сказала она.

Матвиенко считает, что данное решение даст возможность начать более эффективное развитие промышленности.

До этого глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин спрогнозировал снижение ключевой ставки до 13% к концу 2025 года.

Шохин допустил, что Центробанк не снизит ключевую ставку в июле. Однако, по его словам, можно ожидать, что регулятор в первый осенний месяц снизит ключевую ставку до 18%, а к концу года — до 13–15%, подчеркнул глава союза.

Ранее Аксаков заявил, что вкладывать средства в ипотеку рациональнее, когда ставки пойдут вниз.

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