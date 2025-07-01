С «Газпрома» предложили снять налоговую нагрузку по долгам Nord Stream 2

«Газпрому» хотят помочь избежать дополнительной налоговой нагрузки по задолженности его швейцарской «дочки» Nord Stream 2 AG (оператор газопровода «Северный поток — 2»). Об этом сообщил РБК.

Минфин подготовил поправки в налоговое законодательство, которые планируется внести в уже принятый в первом чтении законопроект «О внесении изменений в статьи 164 и 165 Налогового кодекса Российской Федерации».

По словам экспертов, изменения регулируют случаи двойного налогообложения при прощении иностранной организации «безнадежного» долга по процентам, если выполняется ряд условий, среди которых — реструктуризация в иностранном суде, санкции и вхождение с заемщиком в одну международную группу.

Nord Stream 2 AG занималась строительством «Северного потокам — 2», который так и не был запущен. В 2022 году началась процедура банкротства компании.

В мае мораторий на банкротство Nord Stream 2 AG был прекращен после решения суда.

Ранее Трамп рассказал, как «уничтожил» газопровод «Северный поток — 2».