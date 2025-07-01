Единоличным владельцем Астраханского порта может стать компания из Ирана

Иран предложил совладельцам Астраханского порта выкупить их акции. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

В настоящее время принадлежащая трем гражданам Ирана Nasim Bahr Kish владеет 53% акций порта. У иранской Fanavaran Darya Gostar Jonob Arvand и контролируемой госкомпанией Ирана IRISL Fanavaran Darya Gostar Jonob Arvand — 1,52 и 1,82%. В число неиранских акционеров порта входят «Ростех» (25,5%) и кипрская Volga-Vaster-West (3,33%).

По имеющимся сведениям, Nasim Bahr Kish готова выкупить 46,3% обыкновенных и 48,7% привилегированных акций примерно за 437,5 млн рублей. На эту сумму учрежденная иранским Bank Melli финансовая структура предоставила банковскую гарантию.

Через порт Астрахани в основном проходят лесные грузы, зерно и масло. С 2023 года порт формирует собственный флот.

12 июня президент Ирана Масуд Пезешкиан в поздравительной телеграмме российскому коллеге Владимиру Путину по случаю Дня России выразил уверенность в развитии сотрудничества между двумя странами.

Ранее сообщалось, что Россия стала крупнейшим иностранным инвестором в Иране.