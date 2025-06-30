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Около 40 тысяч сотрудников Сбера стали акционерами банка

Греф: повышение акционерной стоимости – один из ключевых приоритетов Сбера
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Пресс-служба Сбера

Около 40 тыс. сотрудников Сбера стали акционерами банка, сообщает пресс-служба Сбера.

В банке отметили, что, приобретая акции Сбера, сотрудники получают возможность участвовать в управлении банком и интегрируются в процессы развития.

Как отметил президент, председатель правления Сбера Герман Греф, повышение акционерной стоимости компании – один из ключевых приоритетов команды Сбера.

«Мы стремимся создать такую атмосферу, при которой каждый сотрудник сможет почувствовать свою роль и личную ответственность перед бизнесом. Это позволяет сформировать мощный внутренний стимул для всех участников процесса и укрепляет доверие внешних акционеров к динамике роста компании», — сказал он.

Греф добавил, что в Сбере около 2 млн акционеров.

Напомним, годовое заседание общего собрания акционеров Сбера состоится 30 июня 2025 года. На нем акционеры рассмотрят вопросы о выплате дивидендов на общую сумму почти 787 млрд рублей, утвердят годовой отчет банка, изберут новый состав Наблюдательного совета и аудиторскую организацию.

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