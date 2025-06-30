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В России могут изменить порядок оплаты за услуги ЖКХ в многоквартирных домах

Депутаты Госдумы предложили изменить порядок оплаты за услуги ЖКХ
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РИА «Новости»

В Госдуму будет внесен законопроект об изменении правил расчета оплаты за услуги ЖКХ, потребляемые для содержания общего имущества в многоквартирных домах. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению членов комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, следует заменить ныне существующий нормативный метод расчета при наличии общедомовых приборов учета на ежемесячную оплату по факту потребления. Сейчас собственники платят за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества по нормативам, а перерасчет по фактическим показаниям приборов учета проводится лишь в конце года. Это создает сложности для управляющих организаций. Они вынуждены платить ресурсоснабжающим организациям за реальный объем потребления, но не могут взыскать эти деньги с жильцов до перерасчета. Такая ситуация вызывает недофинансирование ремонта и ухудшает условия проживания.

30 июня замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что россиянам необходимо регулярно проводить поверку счетчиков воды.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на ЖКХ после июльского повышения тарифов.

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