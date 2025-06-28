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Парагвай наращивает поставки мяса в Россию

Посол в Москве: Парагвай надеется начать поставки премиального мяса в РФ
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Depositphotos

Посол Парагвая в Москве Виктор Уго Пенья Барейро заявил РИА Новости, что латиноамериканская страна намерена нарастить экспорт мяса в Россию, включая поставки премиальной продукции.

Как отметил дипломат, между Россией и Парагваем значительно развились торговые отношения. Он добавил, что власти Парагвая намерены поставлять в Россию премиальное мясо, которое «даже выиграло конкурсы на таких требовательных рынках, как Лондон и Париж».

«Экспорт мяса растет, и в настоящее время Россия по состоянию на июнь 2025 года является шестым по величине импортером парагвайского мяса. Россия является шестым по величине рынком для Парагвая, и мы ожидаем, что поставки будут расти», — поделился Барейро.

До этого ТАСС сообщало, что Казахстан в I квартале текущего года существенно нарастил импорт мяса из России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин говорил, что в 2025 году Россия может столкнуться с дефицитом сахара и картофеля из-за климатических аномалий. По его словам, ситуация демонстрирует системный характер кризиса, требующий комплексных мер адаптации агропромышленного комплекса к учащающимся погодным аномалиям.

Ранее сообщалось, что Китай стал покупать у США меньше некоторых видов продукции.

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