Одна из стран Южной Америки намерена приобрести у Росатома плавучие АЭС для Амазонки

Правительство Бразилии намерено приобрести у российской госкорпорации Росатом плавучие атомные электростанции (АЭС) для использования в бассейне реки Амазонки. Об этом заявил министр горнорудной промышленности и энергетики страны Алешандри Сильвейру, передает газета Folha de S. Paulo.

«Малые реакторы, включая плавучие модели, могут предложить безопасные и стабильные решения для труднодоступных регионов, таких как Амазонка», — сказал он.

В мае министр горнорудной промышленности и энергетики Бразилии Алешандри Сильвейра заявил, что власти страны в ближайшее время планируют объявить о начале строительства малых модульных реакторов (атомных электростанций малой мощности) совместно с российской госкорпорацией «Росатом». Министр отметил, что этот проект даст возможность Бразилии обеспечить экологическую безопасность Амазонии и заменить ТЭС, продолжающие работать на мазуте.

Ранее сообщалось, что «Росатом» собирается взыскать почти 228 млрд рублей с финских Fortum и Outokumpu.