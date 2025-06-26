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Индекс Мосбиржи поднялся выше 2800 пунктов

Индекс Мосбиржи впервые с 19 июня превысил 2800 пунктов
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«Газета.Ru»

Индекс Мосбиржи во время основной торговой сессии превысил 2800 пунктов впервые с 19 июня. Об этом говорится на сайте финансовой организации.

По данным на 17:19 по московскому времени, индекс Мосбиржи рос на 0,35%, до 2800,55 пункта. К 17:35 мск индекс незначительно ускорил рост до 2803,12 пункта (+0,44%), индекс РТС находился на уровне 1129,27 пункта (+0,44%).

В этот же момент поднимался курс юаня к рублю на 4,6 копейки, до 10,937 рубля.

19 июня американский доллар второй раз за месяц опустился ниже 80 рублей и составил 78 рублей за единицу.

В середине мая после обнародования информации о составе российской делегации, направляющейся в Турцию для переговоров по украинскому вопросу, индекс Мосбиржи зафиксировал падение. По данным торговой площадки, снижение ускорилось и превысило 1%.

Ранее стало известно, что Мосбиржа начнет публиковать индекс биткоина.

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