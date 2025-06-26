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В ЦБ сообщили об увеличении международных резервов РФ

ЦБ: международные резервы РФ за неделю выросли до $687,2 млрд
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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Международные резервы России за неделю выросли до $687,2 млрд. Об этом сообщил Центробанк РФ.

«Международные резервы по состоянию на конец дня 20 июня 2025 года составили 687,2 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 4,4 млрд долларов США, или на 0,6%, главным образом из-за положительной переоценки», — говорится в публикации регулятора.

До этого министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что ожидает от Банка России дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). По его словам, инфляция в стране замедляется, а это дало возможность Центробанку снижать ключевую ставку.

24 июня глава департамента ДКП ЦБ РФ Андрей Ганган сообщил, что рубль в последнее время укрепился благодаря проводимой регулятором денежно-кредитной политике. Ганган добавил: это вносит дополнительный дезинфляционный импульс в динамику цен.

Ранее в ЦБ заявили, что борются с инфляцией ради граждан.

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