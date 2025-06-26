В России запретили ввоз семян из Нидерландов

Россельхознадзор запретил ввозить в Россию семена из Нидерландов с 30 июня

Россельхознадзор запретил ввозить в Россию семенной и посадочный материал из Нидерландов с 30 июня. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«Меры приняты в целях сохранения фитосанитарного благополучия и поддержания имиджа России как надежного экспортера, а также предотвращения распространения карантинных объектов в стране», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, поставки растительных товаров из Нидерландов были запрещены службой с 23 ноября 2023 года. В июне текущего года в семенах, поступивших в РФ в сопровождении фитосанитарных сертификатов Венгрии, Белоруссии и Литвы, выявлено 3 случая заражения карантинными объектами. В образцах были обнаружены повилика (Custata L.) и западный (калифорнийский) цветочный трипс (Franclinella occidentalis Pergande).

В Россельхознадзоре отметили, что эти случаи подтверждают отсутствие мер, принимаемых Нидерландами для обеспечения фитосанитарной безопасности при экспорте.

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