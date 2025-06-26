На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России запретили ввоз семян из Нидерландов

Россельхознадзор запретил ввозить в Россию семена из Нидерландов с 30 июня
close
Depositphotos

Россельхознадзор запретил ввозить в Россию семенной и посадочный материал из Нидерландов с 30 июня. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«Меры приняты в целях сохранения фитосанитарного благополучия и поддержания имиджа России как надежного экспортера, а также предотвращения распространения карантинных объектов в стране», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, поставки растительных товаров из Нидерландов были запрещены службой с 23 ноября 2023 года. В июне текущего года в семенах, поступивших в РФ в сопровождении фитосанитарных сертификатов Венгрии, Белоруссии и Литвы, выявлено 3 случая заражения карантинными объектами. В образцах были обнаружены повилика (Custata L.) и западный (калифорнийский) цветочный трипс (Franclinella occidentalis Pergande).

В Россельхознадзоре отметили, что эти случаи подтверждают отсутствие мер, принимаемых Нидерландами для обеспечения фитосанитарной безопасности при экспорте.

Ранее российские таможенники нашли контрафакт лабубу из Таиланда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами