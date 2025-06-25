Гостевые дома приравняют к отелям «без звезд»

Минэкономразвития России разработало проект положения о классификации гостевых домов, согласно которому они будут приравнены по требованиям к отелям «без звезд». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Согласно проекту, в гостевом доме может быть не более 15 комнат для проживания гостей, а всего в нем может размещаться не более 45 человек. Минимальная площадь одноместной комнаты составит 9 кв м, двухместной - 12 кв м. При многоместном размещении площадь на одного гостя должна составлять не менее 6 кв м.

Проект положения согласуется с федеральными органами власти. На следующей неделе проект будет направлен в Минюст, рассказал замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

Ведомство рассчитывает, что летом правительство утвердит этот акт.

Он добавил, что собственник гостевого дома сможет самостоятельно подать заявление на включение в реестр и пройти самооценку, подтвердив фотографиями соответствие гостевого дома требованиям.

7 июня президент России Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по легализации гостевых домов.

Он начентся 1 сентября 2025 года и продлится по 31 декабря 2027 года.

Ранее Матвиенко призвала ускорить процесс легализации гостевых домов.