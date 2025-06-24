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В Госдуме рассмотрят законопроект о защите прав заемщиков

Спикер ГД Володин: банки и МФО начнут отчитываться о взыскании долгов
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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Во вторник, 24 июня, депутаты Госдумы планируют рассмотреть законопроект, направленный на усиление защиты прав граждан, которые пользуются услугами банков и микрофинансовых организаций. Об этом сообщил в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что в 2024 году объем займов в МФО значительно вырос — кредитный портфель увеличился на 41%. Вместе с этим участились случаи образования задолженностей, при взыскании которых, по данным ФССП, регулярно нарушаются права граждан.

По словам Володина, в 2023 году количество жалоб на действия банков при возврате долгов выросло почти на 36%, а по микрофинансовым организациям — на 45%. В связи с этим судебные приставы возбудили около 8 тысяч административных дел.

Спикер напомнил о принятом законе, согласно которому коллекторы обязаны отчитываться перед ФССП. Новый законопроект предлагает распространить это требование и на банки с МФО, которые самостоятельно занимаются возвратом долгов. Речь идет о 350 банках и более 900 микрофинансовых организациях.

Как отметил Володин, в отчетность предлагается включить данные о соблюдении прав заемщиков и правил взаимодействия с должниками — в частности, частоту звонков, соблюдение временных рамок общения и запрет на психологическое давление.

По его словам, инициатива поможет защитить тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, а также усилит контроль за действиями финансовых организаций.

Ранее российские банки выступили против запрета на работу коллекторов.

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