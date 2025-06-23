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Стало известно о планах НАТО выделить Украине €40 млрд

ТАСС: страны НАТО пообещают Киеву на саммите поддержку в размере €40 млрд
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Страны НАТО пообещают украинской стороне в ходе предстоящего саммита поддержку в размере €40 млрд в ближайшие 12 месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве Германии.

«Обещания тех, кто финансирует поддержку Украине, составят в ближайшие 12 месяцев €40 млрд», — заявил он.

По словам источника агентства, это соответствует объему, который был обещан Киеву на предыдущем саммите альянса.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что пока не принял решение по поводу поездки в Гаагу на саммит НАТО. Глава государства отметил, что вероятность этой поездки велика, но он будет решать накануне саммита. В ходе поездки украинский лидер планировал провести встречу с американским коллегой Дональдом Трампом, однако его присутствие на саммите не подтверждалось.

23 июня правительство Японии официально сообщило об отмене визита премьера Сигэру Исиба на саммит НАТО.

Ранее Украину «сократили» в повестке на саммите НАТО.

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