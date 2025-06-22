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Стоимость биткоина опустилась ниже $100 тысяч

Стоимость биткоина опустилась ниже $100 тысяч впервые с 8 мая
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Pexels

Стоимость биткоина опустилась ниже $100 тысяч. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

В последний раз ниже данной отметки биткоин опускался 8 мая 2025 года.

По данным торговой площадки, биткоин находится на уровне $99,582 (-3,8%).

Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева отмечала, что вложения граждан в криптовалюту, достигшие уже 10 трлн рублей, говорят, что без регулирования этой сферы уже не обойтись.

Также глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор предлагает запретить расчеты криптовалютами вне экспериментального режима. При этом она отметила, что ЦБ даст возможность особо квалифицированным инвесторам осуществлять инвестиции в криптовалюты на российском рынке.

Ранее россиянам дали советы, как обезопасить инвестиции в цифровую валюту.

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