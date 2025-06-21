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На ПМЭФ предрекли дальнейшее снижение глобальных инвестиций в разведку и добычу нефти

Сечин: добыча нефти в США достигла пиковой отметки
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Global Look Press

Добыча нефти в США, вероятно, достигла пика, заявил главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин на энергетической панели Петербургского международного экономического форума. Об этом рассказала пресс-служба «Роснефти».

Игорь Сечин в ходе доклада назвал энергетическую политику, изначально заявленную новой американской администрацией, многообещающей. Однако большинство из озвученных целей пока не достигнуто – тарифные войны привели к падению цен на нефть, налоги для нефтяной отрасли остаются на прежнем уровне, а процентные ставки не снижаются. Менее чем за год Минэнерго США снизило свой прогноз по добыче нефти в США к концу 2025 года на 400 тысяч баррелей в сутки.

«При текущих ценах добыча нефти в США, по всей видимости, достигла пика», – заявил Игорь Сечин.

Глава «Роснефти» добавил, что на фоне прогнозов значительного замедления буровой активности во второй половине этого года, означающего сокращение бурового флота США еще примерно на 10%, многие сланцевые игроки уже начали уменьшать инвестиции. Также, по его словам, резкое снижение цен на нефть в этом году уже привело к пересмотру планов по инвестициям. Впервые за пять лет глобальные вложения в разведку и добычу нефти снизятся на 6%, в США падение составит около 10%, и это будет только началом.

Игорь Сечин отметил, что вместе с интересами государств нужно учитывать и интересы акционеров. Низкие цены на нефть в текущем периоде не позволяют многим компаниям сохранять прежний уровень выплаты дивидендов и выкупа акций. В случае, если нефтяные мейджоры сохранят выплаты акционерам, уже в текущем году им придется практически полностью отказаться от инвестиций, либо значительно нарастить долг.

«Падение цен уже начало отражаться на крупных игроках. Так, BP и Chevron сократят объем выкупа акций почти на 60% и 30%, соответственно, а Aramco приходится наращивать долг для того, чтобы иметь возможность выплачивать дивиденды», – резюмировал глава «Роснефти».

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ПМЭФ – 2025
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