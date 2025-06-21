Китай — это уникальный пример грамотного развития энергосистемы, в результате которого страна скоро придет к полной энергонезависимости и превратится в крупного экспортера энергии, заявил на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме глава «Роснефти» Игорь Сечин.

По его словам, на долю КНР на данный момент приходится треть мировых инвестиций в энергетический сектор.

«По моей оценке, Китай, уже обеспечивший свою энергобезопасность, уверенно движется к полной энергонезависимости, формируя устойчивый энергобаланс, опирающийся на собственные ресурсы. Нет сомнений, принимая во внимание упорство и профессионализм наших китайских друзей, что они в обозримом будущем добьются искомого результата, что превратит Китай из импортера энергоносителей в крупного экспортера энергии», — отметил глава компании.

Согласно заявлению Игоря Сечина, в последние годы именно Китай запускает больше всего новых мощностей возобновляемой энергетики и концентрирует свыше 70% мировых мощностей, которые производят оборудование для «зеленой» экономики. Это охватывает всю цепочку создания стоимости: от критически важных минералов до высокотехнологичного оборудования, которого нет у западных стран.

Руководитель «Роснефти» также отметил, что Китай активно наращивает инвестиции в сопутствующую инфраструктуру: вложения в энергосети в прошлом году выросли на 15%, а в этом году могут удвоиться. «Инвестиции в аккумуляторные батареи выросли почти в пять раз и достигли 11 миллиардов долларов. На сегодняшний день общая емкость таких батарей в Китае превышает 35 ГВт, что составляет две трети всех мировых мощностей», — рассказал Игорь Сечин.

При этом Китай никогда не отказывался от ископаемого топлива. По объему новых угольных мощностей за последние пять лет страна опередила весь остальной мир. «Сегодня уголь дает почти 60% электроэнергии в Китае. Только в прошлом году Китай выдал разрешения на строительство около 100 гигаватт новой угольной генерации — максимум за последние десять лет, что должно усилить роль угля в энергосистеме», — подчеркнул глава «Роснефти».

Попытки Китая укрепить собственную энергобезопасность вызывают шквал критики, часто замаскированной под заботу об экологии. «Как метко заметил выдающийся китайский стратег и мыслитель Сунь Цзы еще две с половиной тысячи лет назад: «Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей будут с ним согласны»», — добавил Игорь Сечин.