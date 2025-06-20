Дерипаска обратился к бизнесу

Российский предприниматель Олег Дерипаска, выступая на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), посоветовал бизнесу положить деньги на депозит. Об этом сообщает РБК.

Так бизнесмен ответил на вопрос, как в текущей ситуации выживать предпринимателю и на что обратить внимание, чтобы заработать.

«В нашей стране сейчас лучше всего класть деньги на депозит», — сказал Дерипаска.

Также он заявил, что сегодня при принятии решения работать с тем или иным государством самое важное — его внутренняя стабильность.

Говоря о проблемах бизнеса с доступом к капиталу, предприниматель выразил мнение, что они решаемы.

«Есть проблемы с доступом на рынок долга. По мере, скажем так, окончания конфликта — они все решатся. Это вопрос месяцев, не лет. Есть проблемы с доступом к капиталу. Те, кто нас знает, наши партнеры, которые нам верят, они все говорят: как только снимутся проблемы, они все вернутся», — убежден Дерипаска.

До этого он выразил надежду на восстановление проекта единого экономического пространства России и Европы «от Лиссабона до Владивостока».

Ранее Дерипаска предрек стоимость нефти по $50 за баррель.