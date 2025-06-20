В Сбере назвали цифровую повестку условием устойчивости бизнеса

Анатолий Попов: цифровизация – это ключ к эффективности

Цифровизация сегодня стала не просто трендом, а ключом к эффективности и гибкости, заявил в интервью изданию «Ведомости. Капитал» зампред правления Сбера Анатолий Попов.

«Если игнорировать цифровую повестку, бизнес может потерять конкурентоспособность. В корпоративном сегменте Сбер уже внедрил ИИ в 90% решений по оборотному кредитованию и планирует довести эту долю до 100% к 2026 году», — сказал Попов.

По его словам, сейчас бизнесу нужно не продавать продукты, а помогать клиенту выработать программу развития.

«Сбер работает не просто как банк, а как партнер в развитии. Вместо стандартного набора услуг — комплексное сопровождение», — отметил Попов.

Он добавил, что новый фокус Сбера – это кластер «Информационные технологии и технологическое развитие».

«Для IT-компаний созданы центры компетенций, акселераторы, тестовые среды и площадки для b2b-взаимодействия. Все это помогает технологичному бизнесу быстрее адаптироваться и расти», — рассказал зампред правления Сбера.

Также Попов в интервью отметил, что в Сбер делает особый акцент на сотрудничество с компаниями из Китая, индии, Азии и арабских стран.

«Для этого сформированы команды со знанием языков, культурных контекстов и бизнес-реалий этих рынков. Это помогает выстраивать надежные и продуктивные партнерства», — подчеркнул он.

По словам Попова, благодаря генеративному ИИ у бизнеса появляются новые возможности.

«Автоматизация процессов, снижение издержек, персонализация клиентского опыта. Сбер внедряет ИИ и помогает компаниям внедрять его у себя», — рассказал он.

Кроме того, Попов отметил, что высокие ставки не мешают росту корпоративному портфелю Сбера.

«Отдельным направлением остается гостиничное строительство в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство»: уже одобрено 66 сделок на сумму свыше 174 млрд рублей», — сказал он.

Попов подчеркнул, что в сфере инвестиций сейчас стоит делать акцент на электроэнергетику, агросектор, транспортную инфраструктуру и химическую промышленность.

«Только в энергетику до 2042 года планируется вложить более 40 трлн рублей. Эти сектора могут стать основой для нового инвестиционного цикла», — сказал он.