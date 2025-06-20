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Путин рассказал, сколько действующих товарных знаков в России

Путин: в России на данный момент около миллиона действующих товарных знаков
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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В Российской Федерации на данный момент насчитывается около одного миллиона действующих товарных знаков. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам российского лидера, только за 2024 год предприниматели зарегистрировали в Роспатент в общей сложности 77 тысяч брендов.

«Необходимо и дальше развивать рынок интеллектуальной собственности, а именно — расширять возможности кредитования под залог патентов и товарных знаков», — сказал он.

В феврале стало известно, что представители малого и среднего предпринимательства смогут воспользоваться новой услугой Роспатента по регистрации товарного знака на цифровой платформе МСП.РФ. Сообщалось, что на площадку планируется добавить сервис по использованию товарного знака.

Путин выступает на пленарном заседании ПМЭФ. Помощник президента Юрий Ушаков ранее сообщил, что Путин даст оценку международной ситуации, а также расскажет о положении дел в российской и мировой экономике. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Павел Деревянко зарегистрировал логотип для продажи лифчиков.

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ПМЭФ – 2025
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