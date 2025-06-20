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Альфа-Банк и Почта России подписали меморандум о поддержке малого бизнеса

Альфа-Банк и Почта России создадут условия для развития малого бизнеса
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Альфа-Банк

Альфа-Банк и Почта России заключили меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие малого и микробизнеса. Документ был подписан на полях Петербургского международного экономического форума-2025.

Подписи поставили директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин и первый заместитель гендиректора Почты России Максим Цыпин.

Соглашение предусматривает создание благоприятных условий для роста малого и микробизнеса, а также укрепление позиций обеих компаний на рынке финансовых и почтовых услуг.

«Мы всегда заботимся о предпринимателях, видим потенциал электронной коммерции и развития каналов дистрибуции. Наше партнерство с Почтой России сделает работу клиентов малого бизнеса еще более комфортной и эффективной», — рассказал Осин.

Одним из ключевых направлений партнерства станет внедрение программы потокового кредитования Альфа-Банка для пользователей платформы ecom-plus.ru, принадлежащей Почте России. Программа позволит продавцам товаров и услуг, подключенным к платформе, получить доступ к кредитным средствам.

Кроме того, клиенты Альфа-Банка, использующие логистические сервисы Почты России, смогут получать бонусы в рамках совместной программы лояльности.

«Наш совместный проект станет эффективным инструментом поддержки предпринимательства, предоставляя бизнесу финансовые ресурсы и расширяя доступ к рынкам сбыта», — отметил Цыпин.

Отдельная инициатива будет направлена на упрощение процесса открытия бизнеса через сервисы Альфа-Банка и его партнеров. Для индивидуальных предпринимателей и малых предприятий предусмотрены специальные условия расчетно-кассового обслуживания и другие банковские услуги.

Особое внимание уделят поддержке внешнеэкономической деятельности. Например, участники ВЭД смогут воспользоваться специальными тарифами на банковские продукты.

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