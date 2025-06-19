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Microsoft в начале июля может объявить о сокращении

Bloomberg: Microsoft в начале июля объявит о сокращении тысяч рабочих мест
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Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Американская компания Microsoft Corp. намерена объявить о сокращении тысяч рабочих мест, прежде всего в сфере продаж. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.

Ожидается, что об увольнениях объявят в начале июля после окончания финансового года организации.

В Microsoft не стали комментировать эту информацию.

В мае корпорация Microsoft анонсировала планы по дальнейшему сокращению своего глобального штата. В течение 2025 года компания намерена уволить около 3% от общего числа своих сотрудников по всему миру.

Согласно отчету за июнь 2024 года, численность персонала Microsoft составляла 228 тысяч человек по всему миру. Таким образом, под грядущее сокращение попадут несколько тысяч работников. В компании подчеркнули, что предстоящие увольнения не связаны с показателями индивидуальной эффективности сотрудников.

Эта волна увольнений станет самой масштабной с 2023 года, когда Microsoft ликвидировала 10 тысяч рабочих мест.

Ранее сообщалось, что Volkswagen в Германии уволит 20 тыс. сотрудников.

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