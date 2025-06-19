Россия готова обеспечивать поставки нефти в нефтепровод Венгрия — Сербия

Россия готова обеспечивать поставки нефти в строящийся нефтепровод между Венгрией и Сербией. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает «Интерфакс».

«Если сейчас Сербия получает нефть по одному маршруту, строительство такого интерконнектора позволит диверсифицировать поставки. Мы готовы и участвовать, и обеспечивать поставки при необходимости, если это будет конкурентоспособно для сербских друзей», — сказал он.

До этого сообщалось, что Еврокомиссия предложила к концу 2027 года полностью запретить странам Евросоюза приобретать газ в России. Также ЕК предложила запретить странам ЕС заключать краткосрочные контракты на поставки газа из РФ с 2026 года, долгосрочные — до конца 2027 года. Помимо этого, ЕК планирует утвердить запрет на покупку газа у РФ квалифицированным большинством в Совете ЕС, лишив страны сообщества права вето.

16 июня Венгрия и Словакия наложили вето на план Европейской комиссии, в рамках которого предполагался полный отказ от российских энергоносителей.

Сийярто также напомнил, что сегодня Будапешт поставляет на территорию Украины более 40% электричества. Однако, по его словам, если страну отрежут от российской энергии, то она может прекратить экспорт ресурса.

Ранее в Госдуме заявили, что без российского газа Европу ждет катастрофа.