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Россиянам посоветовали не возлагать больших надежд на снижение ключевой ставки

Финансист Бархота: снижение ставки на 3% особо не изменит ситуацию для россиян
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Наталия Шатохина/news.ru/Global Look Press

Если в ближайшем будущем сбудутся прогнозы о возможном снижении ключевой ставки на несколько пунктов, то это не приведет к кардинальным переменам и не сделает кредиты в разы доступнее. Подобные новости больше похожи на «оптимистичные увещевания», заявил 360.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

К концу года, по прогнозу эксперта, можно ожидать, что ключевая ставка упадет до 16-17%, то есть на три процентных пункта. Именно этот показатель удастся вычесть из текущих процентных ставок по ипотеке, кредитным программам и кредитам наличными, причем особых позитивных перемен это не принесет, подчеркнул он.

«Возникает следующий вопрос. Допустим, сейчас ипотека по 24%, а станет 21%. Изменит ли это ситуацию кардинально? Едва ли», — пояснил специалист.

Он объяснил, что, например, снижение ставки на один процентный пункт приводит к уменьшению платежа примерно на 5-7%, на три пункта – на 15-20%. Это достаточно мало, поэтому в сегодняшних условиях обещания о скорых позитивных изменениях похожи на «оптимистическое увещевание» о том, что скоро «станет лучше», заявил Бархота. Он подчеркнул, что даже такие скромные ожидания – это пока не более, чем гипотетическое снижение, которое на 100% никто не гарантирует.

Для действительно ощутимых перемен необходимо, чтобы ставки снизились до 14% и ниже, а кредиты выдавались под 15-17%, считает финансовый эксперт. По его словам, сейчас на это надеяться не приходится, так как Центробанк, скорее всего, будет действовать намного осторожнее.

«Снижение ставок не будет столь стремительным, как их подъем», — пояснил Бархота.

Он также напомнил, что в ЦБ не исключают роста ставки, поэтому любое снижение может оказаться временным.

Напомним, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор будет снижать ключевую ставку (сейчас 20%) по мере замедления инфляции в России. Также она пообещала, что ЦБ продолжит последовательно понижать инфляцию до целевого уровня в 4% для того, чтобы сохранить покупательную способность доходов россиян и обеспечить устойчивость планирования.

Ранее россиянам рассказали, в каком случае банк может повысить ставку по кредиту.

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