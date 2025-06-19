Почта России внедрит в работу технологии искусственного интеллекта

Сбер внедрит в работу Почты России технологии искусственного интеллекта (AI). Cоглашение о стратегическом сотрудничестве было заключено на Петербургском международном экономическом форуме, сообщила пресс-служба Сбербанка.

Проект направлен на автоматизацию процессов и усовершенствование клиентского сервиса Почты России. Компании выявят самые удачные кейсы для внедрения технологий. Также запланирована совместная разработка, пилотирование и внедрение сценариев прикладного применения нейросетевой модели Сбера GigaChat для бизнеса.

«Технологический стек Сбера, включающий платформенные решения и готовые инструменты генеративного искусственного интеллекта, поможет Почте России перейти на качественно иной уровень развития бизнеса. Речь идет не столько об оптимизации процессов, сколько о фундаментальном преобразовании: повышении скорости обработки данных, улучшении качества логистических решений и предоставлении клиентам персонализированного сервиса», – отметил Андрей Белевцев, старший вице-президент Сбербанка.

Стороны также прорабатывают внедрение AI-сервисов по речевой аналитике во внутренние и внешние бизнес-процессы компании. В частности, автоматизацию обработки обращений, поступающих в контакт-центр Почты России. Кроме того, рассматривается использование AI/ML-моделей в логистике и инструментов для автоматизации процессов входящей и исходящей корреспонденции.

«Наша ключевая задача – сделать максимально прозрачный и эффективный сервис как для клиентов Почты, так и внутри компании. Благодаря использованию технологической экосистемы Сбербанка мы можем значительно повысить скорость нашей реакции на изменения, эффективность бизнес-процессов, качество оказываемых услуг и оценки клиентов», – подчеркнул Дмитрий Чудинов, заместитель генерального директора Почты России.

Отдельное внимание Почта России уделит технологической независимости. Для этого планируется пилотная эксплуатация отдельных компонентов на базе цифровой платформы Platform V, в том числе комплексное тестирование российских СУБД, операционных систем и других решений для оценки производительности платформы и роста качества обслуживания клиентов.