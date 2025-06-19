На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Почта России внедрит в работу технологии искусственного интеллекта

Сбер и Почта России начали сотрудничество в сфере технологий
close
Пресс-служба Сбера

Сбер внедрит в работу Почты России технологии искусственного интеллекта (AI). Cоглашение о стратегическом сотрудничестве было заключено на Петербургском международном экономическом форуме, сообщила пресс-служба Сбербанка.

Проект направлен на автоматизацию процессов и усовершенствование клиентского сервиса Почты России. Компании выявят самые удачные кейсы для внедрения технологий. Также запланирована совместная разработка, пилотирование и внедрение сценариев прикладного применения нейросетевой модели Сбера GigaChat для бизнеса.

«Технологический стек Сбера, включающий платформенные решения и готовые инструменты генеративного искусственного интеллекта, поможет Почте России перейти на качественно иной уровень развития бизнеса. Речь идет не столько об оптимизации процессов, сколько о фундаментальном преобразовании: повышении скорости обработки данных, улучшении качества логистических решений и предоставлении клиентам персонализированного сервиса», – отметил Андрей Белевцев, старший вице-президент Сбербанка.

Стороны также прорабатывают внедрение AI-сервисов по речевой аналитике во внутренние и внешние бизнес-процессы компании. В частности, автоматизацию обработки обращений, поступающих в контакт-центр Почты России. Кроме того, рассматривается использование AI/ML-моделей в логистике и инструментов для автоматизации процессов входящей и исходящей корреспонденции.

«Наша ключевая задача – сделать максимально прозрачный и эффективный сервис как для клиентов Почты, так и внутри компании. Благодаря использованию технологической экосистемы Сбербанка мы можем значительно повысить скорость нашей реакции на изменения, эффективность бизнес-процессов, качество оказываемых услуг и оценки клиентов», – подчеркнул Дмитрий Чудинов, заместитель генерального директора Почты России.

Отдельное внимание Почта России уделит технологической независимости. Для этого планируется пилотная эксплуатация отдельных компонентов на базе цифровой платформы Platform V, в том числе комплексное тестирование российских СУБД, операционных систем и других решений для оценки производительности платформы и роста качества обслуживания клиентов.

Все новости на тему:
ПМЭФ – 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами