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В ЦБ РФ назвали, к чему может привести снижение ключевой ставки

Набиуллина: деньги со вкладов при снижении ставок не хлынут на рынок
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Пресс-служба Банка России/РИА Новости

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила, что деньги со вкладов не хлынут на рынок при снижении ключевой ставки, поэтому никакого «навеса» депозитов в РФ нет. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«У нас нет отложенного потребления. У нас доходы росли очень большими темпами, у нас росло потребление и продолжает расти и наращивать депозиты-сбережения», — поделилась Набиуллина.

Она пояснила, что сегодня многие путают ситуацию с пандемией коронавируса, когда граждане откладывали потребление, поэтому накапливали сбережения.

До этого Набиуллина поставила себе задачу вернуть инфляцию к 4% на 2026 год.

В ходе ПМЭФ-2025 Набиуллина обещала, что Банк России будет проявлять настойчивость в выполнении этой задачи. Глава регулятора пояснила, что такой уровень инфляции необходим для сохранения покупательной способности доходов россиян и обеспечения устойчивости планирования.

Ранее ЦБ обещал снижение ключевой ставки по мере замедления инфляции.

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ПМЭФ – 2025
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