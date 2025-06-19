В Венгрии высказались об энергетическом сотрудничестве с РФ

Венгрия намерена продолжить энергетическое сотрудничество с Россией. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

По его словам, план Еврокомиссии (ЕК) запретить странам ЕС закупать энергоносители из России является серьезным нарушением европейского законодательства.

«Мы хотим продолжить энергетическое сотрудничество с Россией», — сказал Сийярто.

До этого сообщалось, что Еврокомиссия предложила к концу 2027 года полностью запретить странам Евросоюза приобретать газ в России. Также ЕК предложила запретить странам ЕС заключать краткосрочные контракты на поставки газа из РФ с 2026 года, долгосрочные — до конца 2027 года. Помимо этого, ЕК планирует утвердить запрет на покупку газа у РФ квалифицированным большинством в Совете ЕС, лишив страны сообщества права вето.

16 июня Венгрия и Словакия наложили вето на план Европейской комиссии, в рамках которого предполагался полный отказ от российских энергоносителей.

Сийярто также напомнил, что сегодня Будапешт поставляет на территорию Украины более 40% электричества. Однако, по его словам, если страну отрежут от российской энергии, то она может прекратить экспорт ресурса.

Ранее в Госдуме заявили, что без российского газа Европу ждет катастрофа.