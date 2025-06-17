Вице-премьер сообщил о планах по увеличению производства самолетов Ту-214

Объем производства самолетов Ту-214 через два-три года планируется увеличить до 20 штук. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в эфире РБК-ТВ.

«Если мы говорим сегодня про двухчленный экипаж на тот же самый Ту-214, который мы планируем производить, если не десятками, то хотя бы двумя десятками к 2027-28 году», — сказал Мантуров.

Ту-214 — среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский лайнер, который может перевозить 210 пассажиров, дальность его полета достигает 6500 км. Выпускается с 1996 года.

В апреле 2022 года стало известно о запуске производства 20 самолетов Ту-214 на фоне введения санкций против РФ. Позднее власти заявили, что Объединенная авиастроительная корпорация запланировала произвести 70 авиалайнеров до 2030 года.

В феврале министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил, что первые самолеты Ту-214 поставят в 2025 году.

Ранее в России призвали признать и решить проблему «увядания» импортных самолетов.