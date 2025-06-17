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Параллельный импорт сократился втрое

Мантуров: параллельный импорт упал втрое по сравнению с 2022 годом
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Shutterstock/Avigator Fortuner

Объем параллельного импорта за первые четыре месяца текущего года снизился втрое по сравнению с моментом, когда он был введен. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в эфире РБК-ТВ.

«И, сравнивая с периодом январь - апрель текущего года, объем составил порядка 2,5 млрд долларов. Если сравнивать с 2022 годом, объемы снизились в 3 раза», — сказал Мантуров.

Подходы правительства к корректировке списка по параллельному импорту сохраняются, отметил он. Минпромторг будет примерно раз в три месяца производить изменения, постепенно выводя из него иностранные марки по мере выхода отечественных производителей аналогичной продукции на достаточные объемы и конкурентное качество.

Вице-премьер добавил, что иностранные компании также могут быть исключены из перечня в случае начала официальных поставок в Россию.

В конце апреля Минпромторг сократил перечень товаров, разрешенных для ввоза по параллельному импорту, в части косметических средств.

Ранее были названы самые популярные машины для параллельного импорта.

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