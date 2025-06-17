В правительстве назвали главные драйверы роста фондового рынка России

Заместитель председателя правительства Александр Новак заявил в интервью газете «Ведомости», что российские компании стремятся находить новые источники финансирования внутри страны в условиях санкционного давления и ограниченного доступа к международным финансовым рынкам. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Новака, макроэкономическая стабильность сейчас является драйвером российского рынка капитала.

«Снижение инфляционных ожиданий, последовательная и предсказуемая экономическая политика способствуют росту доверия инвесторов к рынку акций и облигаций», — сказал заместитель председателя правительства.

По его словам, контроль инфляции уменьшает риски для инвесторов и делает активы более привлекательными на рынке капитала.

15 июня глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин высказал мнение, что в ближайшие год-два россияне могут начать активнее вкладываться в фондовый рынок вместо хранения денег на банковских вкладах. Он отметил, что при снижении ключевой ставки и инфляции до уровня 13–15% интерес к акциям и облигациям может вырасти.

Ранее крупнейшие инвестбанки предрекли резкое ослабление доллара.