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Третья страна ЕС предложила возобновить импорт российского газа

FT: Австрия предложила ЕС пересмотреть отказ от импорта российского газа
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Shutterstock

Австрия предложила возобновить импорт российского газа в случае прекращения боевых действий на Украине. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источник в министерстве энергетики Австрии.

»Брюссель должен сохранить возможность пересмотра ситуации по окончании конфликта», — говорится в сообщении.

Австрия стала третьей страной из Евросоюза (ЕС) после Венгрии и Словакии, которая предложила возобновить импорт российского газа после окончания конфликта на Украине.

6 мая агентство Reuters сообщило, что ЕК предложила запретить закупки российского газа к концу 2027 года. Представленная комиссией «дорожная карта» предполагает введение запрета на новые сделки по импорту топлива уже в текущем году.

16 июня венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия наложили вето на план ЕК. Глава ведомства отметил, что Еврокомиссия все равно планирует реализовать этот план. Это связано с тем, что «Брюссель лег под Киев», подчеркнул министр.

Ранее ЕС нашел способ обойти вето Венгрии и Словакии на запрет импорта российского газа.

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