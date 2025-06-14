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Юрист рассказала, как вернуть деньги за невозвратный билет

Юрист Яковлева: за невозвратный билет можно вернуть деньги в случае болезни
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Shutterstock

Директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева рассказала агентству «Прайм», как можно вернуть деньги за билет, купленный по невозвратному тарифу.

«Прежде всего, возврат стоимости невозвратного билета возможен в случае болезни пассажира или членов его семьи», — поделилась Яковлева.

По ее словам, гарантии для пассажира предусмотрены Правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом, Правила воздушных перевозок пассажиров, а также Воздушный кодекс РФ и Закон РФ «О защите прав потребителей».

Однако, если вы просто передумали ехать, то это не будет основанием для перевозчика вернуть средства, подчеркнула Яковлева.

До этого «Известия» писали, что власти России и Саудовской Аравии прорабатывают запуск прямых авиарейсов между двумя странами.

По словам генерального прокурора Королевства Саудовская Аравия Сауда ибн Абдуллу Аль Муаджеба Аль Шарифа, переговоры находятся на финальной стадии и ведутся между авиавластями Саудовской Аравии и Министерством транспорта РФ.

Ранее Росавиация сообщала, что РФ и Монголия работают над возобновлением авиасообщения между столицами.

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