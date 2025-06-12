Две известных кинокомпании подали в суд на нейросеть

NYT: Disney и Universal подали в суд на нейросеть Midjourney

Кинокомпании Disney и Universal подали в суд на нейросеть Midjourney из-за нарушения авторских прав, пишет The New York Times (NYT).

«В 110-страничном иске утверждается, что Midjourney «помогла себе бесчисленное множество» защищенных авторским правом работ для обучения своего программного обеспечения, которое позволяет людям создавать изображения (а вскоре и видео), которые «явно включают и копируют известных персонажей Disney и Universal», — говорится в публикации.

В иске Disney и Universal добавили, что нейросеть является «квинтэссенцией безбилетника по авторским правам и бездонной ямой плагиата». Иск подан в Окружной суд США в Лос-Анджелесе.

До этого израильские ученые из Тель-Авивского университета проанализировали более 300 близлежащих звезд в поисках сигналов внеземных цивилизаций. Команда использовала технологии искусственного интеллекта (ИИ) для фильтрации земного радиошума и выделения инопланетных техносигнатур.

Ранее ученые выяснили, что поможет пришельцам найти нашу планету.